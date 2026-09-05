‼️🇷🇺 Путин поддержал привлечение освобождённых от службы по здоровью к защите регионов от БПЛА ▪️Военкор Евгений Поддубный предложил разрешить добровольцам с категорией здоровья «Д» — полностью негоден к военной службе — вступать в региональные подразделения по обороне объектов от беспилотников.