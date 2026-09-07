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Ивановские новости

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В Ивановской области водитель «Мазды» скрылся после ДТП с «ВАЗом» и двумя пострадавшими

В Ивановской области водитель «Мазды» скрылся после ДТП с «ВАЗом» и двумя пострадавшими

В аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗ 2114», оба госпитализированы с травмами. Водитель «Мазды 5» покинул место происшествия, его личность устанавливается.

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