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Генсек НАТО отказался вводить войска на Украину

Генсек НАТО отказался вводить войска на Украину

Об этом не просит и Киев, добавил Столтенберг. НАТО не будет вводить войска на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его цитируют ANSA и la Repubblica.

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Комментарии
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Eduard
Типа сделал одолжения.Что викинг,начали путать Свое с Чужим?Украина не ваша часть и в вашей защите не нуждается!
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15 час.
Eduard
Прямо скажем:&quot;Вы не имеете права туда войска вводить&quot;! В Париж,Грецию вводи,там и воюй!
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15 час.
Eduard
Мы не признаем никакие режимы на Украине после переворота,ясно,чтоэто антиукраинская власть,нанятая Западом для своих делишек!
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15 час.

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