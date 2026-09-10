Почему короля Чарльза III в России называют Карлом

Как зовут короля Великобритании — Чарльз или Карл? Правильны оба варианта, и разгадка кроется не в ошибке, а в тысячелетней традиции перевода монарших имён.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Они контролировал...
- Они контролировал...
- ХЛ Они контролировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым