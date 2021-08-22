"Калашников" впервые представил пистолет-пулемет ППК-20

Замгендиректора концерна "Калашников" по спецпроектам Денис Фесенко заявил, что пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков ВКС России, впервые презентованный на форуме "Армия-2021", оснащен телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча.