Газета.ru

5 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Вырвать ноздри вместе с яйцами и отправить хэроя в щеневмерлию!ФСБ задержала шпи...
  • валерий лисицын
    За что ей пышности устраивать, сколько раз она нам палки в колёса совала? Да и приехав в Москву продолжала гнуть своё...Немецкого журнали...
  • Володя Жерноклев
    уникальный долбоёбГлава "Нафтогаза"...

"Калашников" впервые представил пистолет-пулемет ППК-20

"Калашников" впервые представил пистолет-пулемет ППК-20

Замгендиректора концерна "Калашников" по спецпроектам Денис Фесенко заявил, что пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков ВКС России, впервые презентованный на форуме "Армия-2021", оснащен телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх