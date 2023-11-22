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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Режим Путина падёт через год": "Предсказания" Евромайдана 10 лет спустя. Это невозможно читать без смеха

"Режим Путина падёт через год": "Предсказания" Евромайдана 10 лет спустя. Это невозможно читать без смеха

Дорогие украинцы! Давайте ответим на вопрос: « Что изменилось за 10 лет???» Напомню, за что стоял Майдан: ✅ чтобы на пенсию можно было жить достойно; ✅ чтобы в больницах было достаточно лекарств; ✅ чтобы чиновники не воровали, а работали для людей; ✅ за порядок, за стабильность, за экономическое развитие; ✅ за уважение к каждому человеку, чтобы все были равны перед законом; ✅ чтобы на Ваши налоги власть имущие строили школы, больницы, дороги, а не покупали себе вместо этого яхты и шикарные дачи; ✅ чтобы не было взяточничества ментам, врачам, судьям, налоговой, вузам, жэкам; ✅ чтобы дети чиновников не совершали преступления безнаказанно и не жили на налоги украинцев в Европе и Штатах; ✅ за вступление в ЕС; ✅ за строительство заводов и фабрик, увеличение рабочих мест.

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Комментарии
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вага карлито
Жителям недостраны еще трудно осознать и воспринять  факты потому они еще долго будут в иллюзиях! Что бы  восстановить общую картину потерь им для начала нужно понять и принять потери личные! Думаю эту стадию они прошли и теперь  по крупинке будет складываться картина во что их втравила бандеровская  бредь!))) Думаю что не за горами  времена когда каждый из них будет готов  бандеровцев давить и шкуру  с них снимать!)))Но это уже  настанет как похмелье после  того как окончательно осознают  что да как!
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5 час.
НС
Наталья Середа
Я может не совсем по теме, но меня так трогает фото этой девочки, что я даже представить не могу как , где и на каких ценностях воспитывался этот ребенок с мечтой о &quot; кружевных трусиках&quot;.И если таких мечтателей много - развалить такую страну ничего не стоит.
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3 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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2 час.

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