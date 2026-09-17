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Разрыв, прощение и тихий уход: непростая история любви Юрия Васильева и Нелли Корниенко

Разрыв, прощение и тихий уход: непростая история любви Юрия Васильева и Нелли Корниенко

Юрий Васильев прилёг отдохнуть перед ужином и больше не проснулся. Для его супруги, актрисы Малого театра Нелли Корниенко, внезапный уход мужа в 1999 году стал катастрофой, оправиться от которой она не могла долгие годы.

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