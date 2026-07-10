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ФСБ предотвратила теракт

Новость  дня:  ФСБ сорвала очередной  украинский теракт.  И самое  примечательное тут то, что  теракт  был сорван из-за того, что  предполагаемый исполнитель сообщил о планах украинских  террористов.

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