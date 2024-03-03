Заноза
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Заноза

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  • Виктор Рыбаков
    С таким-то Президентом и его окружением....Александр Роджерс...
  • Цуркан Арк
    👏Александр Роджерс...
  • Владимир Моргунов
    Без наказания улетел ЖИВОЙ РАЗРУШИТЕЛЬ И ВОРЮГА ЧУБАЙС !!! Под каким только прессом не была кобыла и все сухой из вод..."Кровавую барыню"...

Американцам наступили на пятки в Часовом Яре: Убойное решение, о котором не пишут в сводках

Американцам наступили на пятки в Часовом Яре: Убойное решение, о котором не пишут в сводках

Почему вражеские беспилотники снова атаковали Северную столицу и как это связано с русским ВПК и выплатами жалованья воинам? Что означают переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост – будем готовить новую операцию по взятию Берлина? Об этом и многом другом – в материале Царьграда.

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