Американцам наступили на пятки в Часовом Яре: Убойное решение, о котором не пишут в сводках

Почему вражеские беспилотники снова атаковали Северную столицу и как это связано с русским ВПК и выплатами жалованья воинам? Что означают переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост – будем готовить новую операцию по взятию Берлина? Об этом и многом другом – в материале Царьграда.