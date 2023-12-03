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Об астраханских врачах узнали на ВДНХ

Об астраханских врачах узнали на ВДНХ

Региональный миздрав организовал два тематических дня на Международной выставке-форуме «Россия».  На время экспозиция астраханского павильона была заменена на  медицинскую, а на большом экране зрители могли видеть фотографии медиков в операционных и на приёме пациентов.

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