О том, почему танкам Т-80БВ динамическую защиту на борта не завезли Советский танк Т-80БВ является своеобразным гадким утёнком среди всех своих собратьев.
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О том, почему танкам Т-80БВ динамическую защиту на борта не завезли Советский танк Т-80БВ является своеобразным гадким утёнком среди всех своих собратьев.
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