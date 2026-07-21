Удары по украинским складам, «Герани» охотятся на фуры ВСУ, Зеленский выбирает главкома

Сегодня Новости СВО на утро 21 июля 2026 года. Новые удары по Украине Минувшей ночью российские вооружённые силы нанесли серию точных ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины, продолжая системную работу по подрыву боеспособности противника.