ФНС будет передавать ведомствам налоговые данные продавцов продуктов

Депутаты на пленарном заседании Госдумы 22 июля во втором и третьем чтениях приняли законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе (ФНС) передавать другим ведомствам данные о продавцах и поставщиках продуктов, сделках между ними и ценах для мониторинга цен на продовольственные товары.
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