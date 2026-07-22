ФНС будет передавать ведомствам налоговые данные продавцов продуктов

Депутаты на пленарном заседании Госдумы 22 июля во втором и третьем чтениях приняли законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе (ФНС) передавать другим ведомствам данные о продавцах и поставщиках продуктов, сделках между ними и ценах для мониторинга цен на продовольственные товары.