Певица Разина рассказала, как отказала в близости солисту «Ласкового мая»

Бывшая участница группы «Мираж» Светлана Разина поделилась историей, как в молодости отказала в близких отношениях двум известным мужчинам — солисту «Ласковый май» Константину Пахомову и своему партнеру по группе Александру Добрынину.
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