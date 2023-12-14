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Певица Разина рассказала, как отказала в близости солисту «Ласкового мая»

Певица Разина рассказала, как отказала в близости солисту «Ласкового мая»

Бывшая участница группы «Мираж» Светлана Разина поделилась историей, как в молодости отказала в близких отношениях двум известным мужчинам — солисту «Ласковый май» Константину Пахомову и своему партнеру по группе Александру Добрынину.

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