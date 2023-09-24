Дети стали помехой: почему россиянки не готовы рожать

Это не ценность,а диверсия. Раньше запад рулил по своему, теперь кремль рулит по западному...

Главное здоровье ,а деньги приходное ,сегодня есть ,а завтра нет...

Александр

Если и есть тут животное,так это ты,козёл безмозглый. В царской России,крестьянской стране,много детей было экономической необходимостью.Землю по едокам делили.Плюс отсутствие медицины и дикая детская смертность вносили свой вклад.С улучшением своего материального положения и урбанизацией нужда в многодетности отпала.