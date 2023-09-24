Растет и ширится по плану призыв: "Не рожайте детей, дети убивают природу. И вообще они мешают карьере женщин".
Дети стали помехой: почему россиянки не готовы рожать
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alik3456 Джексон
Это не ценность,а диверсия. Раньше запад рулил по своему, теперь кремль рулит по западному...
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30 мин.
alik3456 Джексон
Главное здоровье ,а деньги приходное ,сегодня есть ,а завтра нет...
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29 мин.
Александр
Если и есть тут животное,так это ты,козёл безмозглый. В царской России,крестьянской стране,много детей было экономической необходимостью.Землю по едокам делили.Плюс отсутствие медицины и дикая детская смертность вносили свой вклад.С улучшением своего материального положения и урбанизацией нужда в многодетности отпала.
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26 мин.
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