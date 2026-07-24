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Царьград

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Суд обязал Миняева вернуть 10 млн руб по делу Блиновской

Суд обязал Миняева вернуть 10 млн руб по делу Блиновской

Арбитражный суд Москвы обязал Романа Миняева вернуть 10 млн рублей, незаконно выведенных из ООО «Сириус», в рамках дела Елены Блиновской.

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