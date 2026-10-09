Приставы начнут активнее взыскивать долги с россиян

Поступления исполнительского сбора в федеральный бюджет могут вырасти со 103 млрд рублей в 2026 году до 151,6 млрд рублей в 2029-м.
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