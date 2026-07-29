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Россиян предупредили о новой волне увольнений: кто рискует потерять работу

Россиян предупредили о новой волне увольнений: кто рискует потерять работу

Во второй половине 2026 года ситуация на российском рынке труда может стать более напряженной. Ряд экспертов допускает, что в отдельных отраслях работодатели могут перейти к сокращению персонала на фоне сохраняющихся экономических трудностей.

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