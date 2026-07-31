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Мировые Новости

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Больше домов, но меньше квартир: как меняется комфорт-класс новостроек Тюмени

Больше домов, но меньше квартир: как меняется комфорт-класс новостроек Тюмени

Согласно совместному исследованию федеральной компании «Этажи» и девелопера «Север», по итогам первого полугодия 2026 года в Тюмени выросло количество новых проектов комфорт-класса: 28 против 23 за тот же период прошлого года.

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