Больше домов, но меньше квартир: как меняется комфорт-класс новостроек Тюмени

Согласно совместному исследованию федеральной компании «Этажи» и девелопера «Север», по итогам первого полугодия 2026 года в Тюмени выросло количество новых проектов комфорт-класса: 28 против 23 за тот же период прошлого года.
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