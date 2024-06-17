Владимир Путин посетит Северную Корею впервые за 24 года

Президент России Владимир Путин посетит Северную Корею с двухдневным визитом, начиная со вторника, объявили обе страны, на фоне обеспокоенности международного сообщества по поводу их военного сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии