Борис Боинчан:  Только выращенная на здоровой почве продукция имеет вкус и аромат

Интервью с Борисом Боинчаном - профессором, исследователем, доктором хабилитат сельскохозяйственных наук, членом-корреспондентом АНМ, опубликованное недавно на нашем сайте, вызвало большой интерес у наших читателей, несмотря на сложность темы и солидный объем публикации.
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