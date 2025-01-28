Борис Боинчан:  Только выращенная на здоровой почве продукция имеет вкус и аромат

Интервью с Борисом Боинчаном - профессором, исследователем, доктором хабилитат сельскохозяйственных наук, членом-корреспондентом АНМ, опубликованное недавно на нашем сайте, вызвало большой интерес у наших читателей, несмотря на сложность темы и солидный объем публикации.