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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» объявила о переходе Муйоколо из «Гренобля». Контракт защитника – до 2030-го

« Балтика » объявила о переходе центрального защитника « Гренобля » Лориса Муйоколо . 25-летний француз подписал контракт с российским клубом до 2030 года.

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