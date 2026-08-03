Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

Ольга Любимова анонсировала программу юбилейного Детского культурного форума в Москве

Ольга Любимова анонсировала программу юбилейного Детского культурного форума в Москве

В Москве с 20 по 21 августа пройдет V Международный детский культурный форум. Мероприятие, которое проводится при поддержке Министерства культуры России, в этом году будет посвящено «Году единства народов России» — эта тема станет лейтмотивом творческих встреч и совместных проектов участников, рассказывающих о культуре, традициях и многообразии страны, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в МАКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии