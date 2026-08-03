Ольга Любимова анонсировала программу юбилейного Детского культурного форума в Москве

В Москве с 20 по 21 августа пройдет V Международный детский культурный форум. Мероприятие, которое проводится при поддержке Министерства культуры России, в этом году будет посвящено «Году единства народов России» — эта тема станет лейтмотивом творческих встреч и совместных проектов участников, рассказывающих о культуре, традициях и многообразии страны, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в МАКС.