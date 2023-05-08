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Пытали, расстреливали даже детей: нацисты убили свыше 1500 человек в Бахмуте

Пытали, расстреливали даже детей: нацисты убили свыше 1500 человек в Бахмуте

Рассекреченные архивы ФСБ вскрыли пугающую правду о зверствах нацистов в Бахмуте. Город, который сегодня переживает оккупацию укробоевиков, в годы Великой Отечественной войны стал концлагерем для граждан, где расстреливали и пытали даже детей.

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