Пытали, расстреливали даже детей: нацисты убили свыше 1500 человек в Бахмуте

Рассекреченные архивы ФСБ вскрыли пугающую правду о зверствах нацистов в Бахмуте. Город, который сегодня переживает оккупацию укробоевиков, в годы Великой Отечественной войны стал концлагерем для граждан, где расстреливали и пытали даже детей.