В Иркутской области по подозрению в незаконной охоте полицейскими задержаны четверо мужчин с семью тушами косуль

В ночное время в ходе совместного с охотоведами оперативно-профилактического рейда на лесной дороге в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области оперативники уголовного розыска заметили внедорожник, адаптированный для поездок по труднопроходимой местности, и остановили его для проверки.
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