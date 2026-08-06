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Во Владимирской области промышленным посадкам картофеля колорадский жук не страшен

Во Владимирской области промышленным посадкам картофеля колорадский жук не страшен

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям обследуют поля с картофелем для своевременного выявления очагов распространения колорадского жука и его личинок.

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