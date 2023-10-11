"Известия": в России хотят увеличить лимит на перевод с электронных кошельков

В России могут увеличить с 600 тыс. до 1 млн руб. лимиты на остаток средств на электронных кошельках, а также максимальный размер перевода с них для тех владельцев таких кошельков, кто прошел идентификацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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