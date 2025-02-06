«Киевские принцессы женились на британских князьях»: глава МИД Британии удивил украинцев знанием истории

Находящийся с визитом в Киеве министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, похоже, так готовился к своему путешествию на Украину, что предварительно изучил всю историю взаимоотношений Лондона и Киева, начиная от «времен очаковских».
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