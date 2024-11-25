"Люди нервничают": Кулеба рассказал о настроениях на Украине после удара "Орешника"

Бывший глава МИД Украины Кулеба сдал реакцию украинцев на русский "Орешник".Бывший министр иностранных дел Михаил Кулеба рассказал о реакции украинцев на удар русского ракетного комплекса "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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