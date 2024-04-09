Два многоквартирных дома останутся без воды в Петрозаводске

Сегодня коммунальные службы проведут плановые работы на сетях в карельской столице Сегодня в Петрозаводске запланированы работы на сетях водоснабжения, из-за которых без воды останутся два многоквартирных дома.
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