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Российские артиллеристы поразили бронемашины и гаубицу Д-30 ВСУ на Херсонском направлении

Российские артиллеристы поразили бронемашины и гаубицу Д-30 ВСУ на Херсонском направлении

Артиллерия ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожили несколько бронемашин и буксируемую гаубицу Д-30 украинской армии.

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