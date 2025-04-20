«Легкая дипломатическая победа Путина»: как в Штатах оценили пасхальное перемирие на Украине. The Wall Street Journal оценивает российское предложение двухдневного «пасхального перемирия», как тактическую победу Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии