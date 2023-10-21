Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Гуменник, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

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Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Расписание соревнований 25 октября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 13:30 Пары, КМС, короткая программа 16:00 26 октября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 9:15 Пары, КМС, произвольная программа 11:45 Девушки, КМС, короткая программа 13:50 Юноши, КМС, короткая программа 16:25 27 октября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 8:45 Юноши, КМС, произвольная программа 11:35 28 октября, суббота Мужчины, короткая программа 10:00 Пары, короткая программа 11:45 Женщины, короткая программа 13:30 Танцы на льду, ритм-танец 15:15 29 октября, воскресенье Мужчины, произвольная программа 9:00 Пары, произвольная программа 11:00 Женщины, произвольная программа 12:30 Танцы на льду, произвольный танец 14:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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