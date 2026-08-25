DOJ To Deploy 1,000 Election Monitors For Midterms The Justice Department is preparing to send a record 1,000 federal monitors to polling places for the 2026 midterms, the largest deployment of its kind in the agency's history.
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