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Zero Hedge

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DOJ To Deploy 1,000 Election Monitors For Midterms

DOJ To Deploy 1,000 Election Monitors For Midterms

DOJ To Deploy 1,000 Election Monitors For Midterms The Justice Department is preparing to send a record 1,000 federal monitors to polling places for the 2026 midterms, the largest deployment of its kind in the agency's history.

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