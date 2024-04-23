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Вильфанд: в Курганской и Тюменской областях скоро придут заморозки

Вильфанд: в Курганской и Тюменской областях скоро придут заморозки

Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание — морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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