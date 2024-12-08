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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Не вставляйте незнакомые карты памяти в свой ноутбук: как SD Express воскресили DM...

Не вставляйте незнакомые карты памяти в свой ноутбук: как SD Express воскресили DM...

Не вставляйте незнакомые карты памяти в свой ноутбук: как SD Express воскресили DMA-атакиСпециалисты Positive Technologies сообщили, что злоумышленники могут использовать карты памяти SD Express для прямого доступа к системной памяти и взлома целевого устройства при наличии физического доступа к нему.

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