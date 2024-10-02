Ради ипотеки российским семьям придется зарабатывать больше 100 тысяч: рекомендации для Дальнего Востока оказались неожиданными

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ФедералПресс. Национальное бюро кредитных историй опубликовало исследование, где обозначило рекомендованный уровень дохода жителей российских регионов, которые собираются взять ипотеку.
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