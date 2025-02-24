Новый музыкальный трейлер раскрыл дату релиза to a T — приключения от автора Kat...

Новый музыкальный трейлер раскрыл дату релиза to a T — приключения от автора Katamari Damacy про застрявшего в Т-позе подросткаРазработчики из японской студии uvula под руководством создателя Katamari Damacy и Wattam Кейты Такахаси (Keita Takahashi) на шоу Annapurna Interactive Showcase 2025 объявили дату выхода своей приключенческой игры to a T.