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Царьград

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С 1 сентября в России вступают в силу новые правила в сфере ЖКХ: что нужно знать

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила в сфере ЖКХ: что нужно знать

С 1 сентября начинают действовать обновлённые правила, регулирующие отдельные аспекты жилищно‑коммунального хозяйства.

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