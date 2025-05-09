Hindustan Times: Индия использовала ЗРК С-400 для отражения атак Пакистана

Чтобы отражать воздушные атаки со стороны Пакистана, индийские Вооруженные силы активно использовали зенитные ракетные комплексы российского производства С-400, утверждают авторы газеты Hindustan Times со ссылкой на источники.
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