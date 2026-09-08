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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова и Игнатов заявлены на ледовое шоу Медведевой, которое пройдет 2 октября

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов входят в список участников ледового шоу Евгении Медведевой, которое пройдет 2 октября.

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