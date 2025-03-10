10 марта в Москве и области ожидается теплый и ясный день

Послепраздничный понедельник будет ярким и солнечным, в воздухе ощущается весеннее тепло. От природы не ожидается никаких резких движений: ветерок ласковый, атмосферное давление в норме, осадков нет, земля подсохла.
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