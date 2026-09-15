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Криптобиржа CoinEx закрывается после девяти лет работы

Криптобиржа CoinEx закрывается после девяти лет работы

Популярная у российских пользователей криптобиржа CoinEx прекращает деятельность. Новые аккаунты больше не регистрируют, а клиентам дали три месяца — до 22 декабря — на вывод средств.

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