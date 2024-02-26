Министр экономики Израиля Баркат: Израиль стремится к миру с другими странами

Министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Израиль стремится к миру. Соответствующее заявление министр сделал в ходе переговоров с министром торговли Саудовской Аравии Маджедом бен Абдаллой аль-Касаби в Абу-Даби (ОАЭ), слова израильского министра приводит агентство ТАСС.
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