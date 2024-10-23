Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве во второй половине недели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе c RT отметила, что в ближайшие два дня погоду в столице будут определять атмосферные фронты обширного и многоцентрового циклона.
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