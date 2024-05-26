Мегрелы: главные загадки народа, из которого произошел Берия

Мегрелы – один из самых ярких «камушков» в этнической мозаике современной Грузии и всего Кавказа. Мегрелы дали нашей стране многих знаменитых людей, среди которых режиссер Георгий Данелия, герой Великой Отечественной Мелитон Кантария, кардиохирург Лео Бокерия.