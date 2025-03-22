«Наш город понес большую утрату»: Александр Беглов принес соболезнования в связи с кончиной Сергея Корнеева

Губернатор отметил, что Сергея Корнеева отличали глубокое чувство ответственности и высочайший профессионализм Ответственный секретарь межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», бывший глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался 22 марта на 56-м году жизни.
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