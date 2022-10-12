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В Киеве подсчитали примерный ущерб от ракетных ударов по энергосистеме Украины

В Киеве подсчитали примерный ущерб от ракетных ударов по энергосистеме Украины

На Украине не ожидали, что Россия нанесет массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре страны, для политического руководства это стало неожиданностью.

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