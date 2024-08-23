В Югре задержали двух чиновников по подозрению в крупном мошенничестве

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) задержали двух чиновников департамента дорожного хозяйства и окружного управления транспорта, которые подозреваются в мошенничестве и превышении полномочий при закупке 165 автобусов более чем на 800 млн рублей.