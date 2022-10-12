Небензя: РФ сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже перед голосованием

Россия выражает свое сожаление тому, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей прошедших на освобожденных территориях референдумов.
Россия выражает свое сожаление тому, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей прошедших на освобожденных территориях референдумов.
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